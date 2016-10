POL-SE: Bad Segeberg, Burgfeldstraße / Angebliche Zivilpolizisten stehlen Bargeld

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Tag, gegen 11 Uhr, gaben sich zwei Diebe als Zivilpolizisten aus, als sie an der Haustür einer 87-jährigen Frau klingelten. Die beiden äußerten, dass sie Polizisten seien und Einbrecher jagen würden. Um die Dame davon zu überzeugen, zeigte einer der beiden Männer einen angeblichen Polizeiausweis vor. Im Gespräch drängten die Männer die Frau in ihre Wohnung und befragten sie, wo sich ihre Wertgegenstände befänden. Zusammen mit den beiden Unbekannten überprüfte die Geschädigte ihren Bargeldbestand. Nachdem die Männer ihr mitteilten, dass in ihre Wohnung wohl nicht eingebrochen worden sei, verließen sie diese wieder. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass Bargeld in dreistelliger Höhe fehlte. Die Geschädigte beschreibt die beiden wie folgt: der erste Täter war ca. 50 Jahre alt und trug eine dunkelblaue Jacke. Der zweite Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatte dunkles krauses Haar. Beide Personen sprachen akzentfrei Deutsch. Wer Hinweise zu ihnen geben kann oder selbst von ihnen aufgesucht wurde, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de