POL-SE: Bad Segeberg, Burgfeldstraße / Motorrollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) – Am Montagmittag, den 03.07.17, kam es in Bad Segeberg zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Motorrollerfahrerin schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Burgfeldstraße, in Höhe des Bahnhofes. Die 55-jährige Fahrerin eines Motorrollers aus Bad Segeberg wurde bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck geflogen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Weitergehende Angaben können derzeit noch nicht gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de