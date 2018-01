Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es im Stadtgebiet zu mehreren Aufbrüchen von Autos gekommen. Sowohl im Kurt-Schumacher- als auch im Konrad-Adenauer-Ring und in der Pommernstraße drangen Unbekannte gewaltsam in die überwiegend auf Privatgrundstücken geparkten Fahrzeuge ein. Abgesehen hatten es die Diebe offenbar auf die eingebauten Airbags. Betroffen waren bisher ausschließlich Pkw des Herstellers Mercedes. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Nacht oder den vorherigen Tagen in den genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551 8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de