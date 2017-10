Bad Segeberg (ots) – Vermutlich am vergangenen Wochenende ist es zum Diebstahl eines aus Bronze gefertigten Hahns aus der Segeberger Fußgängerzone gekommen. Der zum Kunstwerk „Goldmarie“ gehörige Hahn, das sich vor der Sparkassenfiliale befindet, ist ungefähr 60 cm hoch und vollständig aus Bronze gefertigt. Bei Geschäftsschluss am vergangenen Freitag war der Hahn noch vor Ort, am Montagmorgen konnten nur noch die Füße festgestellt werden. Die Polizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat sowie zum Verbleib des Hahns machen können, sich telefonisch unter 04551 8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de