Bad Segeberg (ots) – In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ist es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Die Fahrzeuge waren alle in der Großen Seestraße in Bad Segeberg abgestellt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Autos mit einem spitzen Gegenstand. In einem Fall wurde ein Fahrzeug durch Fußtritte beschädigt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-3110 an die Polizei in Bad Segeberg zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de