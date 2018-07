Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag (28.07.18) auf Sonntag (29.07.18) ist es in Bad Segeberg gleich zu zwei Trunkenheitsfahrten mit einem Verkehrsunfall gekommen. Um 23:10 Uhr wollte eine 34-jährige aus Nahe mit ihrem VW rückwärts in eine Parklücke auf dem Parkplatz einer Fastfoodkette in der Hamburger Straße einparken. Dabei fuhr sie gegen einen Mercedes, der neben der Parklücke stand und beschädigte diesen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizeibeamten Atemalkohol bei der Unfallverursacherin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Das hatte die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier in Bad Segeberg zur Folge. Weiterhin fertigten die Kollegen eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein. Damit war die Einsatzlage für die Beamten aber noch nicht zu Ende. Da die Dame nun ihrerseits nicht mehr fahren durfte, machte sich ihr 33-jähriger Ehemann auf den Weg nach Segeberg, um sie vom Polizeirevier abzuholen. Allerdings offenbarte auch der Ehemann einen wahrnehmbaren Atemalkohol. Die Ausrede, nicht selber zur Polizei gefahren zu sein, konnte durch zwei weitere Kollegen wiederlegt werden. Ein Atemalkoholtest für den Ehemann ergab einem Wert von 2,01 Promille. Es folgten eine zweite Blutprobe, eine zweite Strafanzeige sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de