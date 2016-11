POL-SE: Bad Segeberg, Dorfstraße / Polizeibeamte mit Messer bedroht

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag ist es in der Dorfstraße in Bad Segeberg zu einer Bedrohungslage mit einem Messer gekommen. Gegen 22.50 Uhr suchten zwei Polizisten eine Gaststätte mit Hotelbetrieb in der Dorfstraße auf, da dort ein Mieter eines Gästezimmers andere Gäste belästigten sollte. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der aggressive Gast in sein Zimmer eingeschlossen. Da er auf mehrfache Aufforderung die Zimmertür nicht öffnete, schlossen die Beamten das Schloss der Zimmertür mit einem Zweitschlüssel auf. Als die Beamten die Tür öffneten, stand der 37-jährige Mann mit einem Messer in der Hand vor den Polizisten. Sie forderten ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, das Messer fallen zu lassen. Der Mann zog sich jedoch wieder in sein Zimmer zurück und schloss die Tür. Mit hinzugerufener Verstärkung und unter Zuhilfenahme des ballistischen Schutzschildes überwältigten die Beamten den Mann und brachten ihn aufgrund seiner Alkoholisierung ins Gewahrsam des Polizeireviers Bad Segeberg. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de