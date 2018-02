Bad Segeberg (ots) – In dem Zeitraum von Mittwoch (31.01.2018), 18:00 Uhr, bis Freitag (02.02.2018), 13:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Diskothek in Bad Segeberg eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine aufgebrochene Nebeneingangstür Zugang zu der Diskothek in der Rosenstraße. Aus der Diskothek entwendeten sie einige hochwertige Flaschen Alkohol und mehrere Paletten Energydrinks. Da insbesondere der Abtransport des Stehlguts etwas aufwendiger gewesen sein dürfte, sucht die Polizei nach Zeugen die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter Tel. 04551 / 884-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

