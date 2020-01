Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 21. Januar 2020, um 14 Uhr, findet in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Bad Segeberg eine Preisverleihung im Rahmen der Fahrrad-Aktion „Schon gecheckt“ statt. Die Polizei überprüft jährlich Fahrräder an den Schulen im Kreis Segeberg. Hierbei gab es eine Verlosungsaktion in den vierten Klassen. Wer ein verkehrssicheres und vorschriftsmäßiges Fahrrad vorwies, konnte an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinner stehen nun fest. Am o. g. Termin werden fünf Kindern die Preise überreicht. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit dem Kreis Segeberg und der Kreisverkehrswacht. Pressevertreter sind herzlich eingeladen, die Preisverleihung zu begleiten.

Quelle: presseportal.de