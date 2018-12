Bad Segeberg (ots) – Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg, zuständig für die Landkreise Pinneberg und Segeberg, ist am 31. Dezember 2018 (Silvester) in der Zeit von 11 bis 13 Uhr besetzt. Medienvertreter erreichen einen Pressesprecher an diesem Tag unter 0151-11717416. Am 01.01.19 (Neujahr) ist von 10:00 bis 14:00 Uhr eine Erreichbarkeit unter 0160-93953921 gewährleistet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de