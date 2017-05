POL-SE: Bad Segeberg, Eutiner Straße / Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 12.05.17, kam es in Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall auf dem Famila-Parkplatz in der Eutiner Straße. Gegen 10.15 Uhr war eine 20-jährige Fußgängerin aus Bad Segeberg von einem Mann angefahren worden, der rückwärts mit seinem schwarzen Audi aus einer Parklücke fuhr. Hierbei wurde sie nur leicht verletzt, weshalb sie dem Fahrer mitteilte, dass keine Personalien ausgetauscht werden bräuchten. Erst als der Fahrer den Parkplatz verließ, stellte die 20-Jährige fest, dass bei dem Unfall ihr Handy beschädigt wurde und meldete sich dann am späten Nachmittag bei der Polizei. Die Polizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des schwarzen Audis oder Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, sich unter 04551-8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de