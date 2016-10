POL-SE: Bad Segeberg, Eutiner Straße / Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Seniorenmobils

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Grundstück eines Altenheims zu einem Diebstahl eines Seniorenmobils gekommen. Der Elektroscooter der Marke Dietz Alvaro befand sich abgedeckt unter einem Unterstand auf dem Hinterhof des Altenheims. Am Sonntagmorgen war das Fahrzeug mitsamt der Abdeckhaube verschwunden. Am schwarzen Mobil war ein grünes Versicherungszeichen angebracht und am Lenker befand sich ein schwarzer Einkaufskorb. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ungefähr 800 Euro geschätzt. Der persönliche Wert dürfte deutlich höher liegen, da der 91-jährige Eigentümer nun stark in seiner Mobilität eingeschränkt ist. Das Polizeirevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551/8840 um Hinweise. Wer hat den Diebstahl, möglicherweise die Verladung des Seniorenmobils beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de