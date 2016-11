POL-SE: Bad Segeberg, Fehrsweg / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 01.11.16, kam es in Bad Segeberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 09.00 und 11.00 Uhr wurde ein roter Ford Fiesta, der auf einem Parkstreifen im Fehrsweg abgestellt war, angefahren. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de