Bad Segeberg (ots) – Nach einem Geldbörsendiebstahl in einem Discounter im Anny-Schröder-Weg ist am gestrigen Tag eine weibliche Person festgenommen worden. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin kurz vor 15 Uhr, dass eine Frau von hinten an eine Seniorin herantrat, ihr die Geldbörse aus der Tasche zog und das Geschäft mit dem Diebesgut verließ. Die Zeugin informierte daraufhin Mitarbeiter, die der 30-Jährigen folgten, sie an der Flucht hinderten und den vor Ort eintreffenden Polizeibeamten übergaben. Das Polizeirevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derweil an. In den vergangenen Wochen ist es in Geschäften im Bereich der Bad Segeberger Fußgängerzone vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Daher wird in diesem Zusammenhang noch einmal vor den verschiedenen Tricks der Taschendiebe gewarnt. Das Repertoire ist sehr umfangreich und reicht vom Drängeln bis zum Ansprechen in Bezug auf in den Geschäften angebotene Ware. Bitte seien Sie kritisch! Tragen Sie Wertgegenstände möglichst körpernah und behalten Sie diese stets im Auge. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.polize i-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/taschendiebstah l/ vorzufinden. Polizeiliche Präventionsveranstaltungen zu diesem Thema sind ebenfalls in Planung. Hier wird nachberichtet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de