Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 10.11.19, wurde ein 26-Jähriger bei einer gefährlicher Körperverletzung in Bad Segeberg verletzt (siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4436978). Am Freitag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Nach intensiven Ermittlungen konnte das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Kiel einen 23-Jährigen aus dem Kreis Segeberg als Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde am Freitagnachmittag, den 15.11.19, festgenommen, nachdem das Amtsgericht Kiel den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erlassen hatte. Der 23-Jährige wurde noch am Freitag dem Haftrichter in Kiel vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts in Verbindung mit Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Wohnung in Sülfeld durchsucht. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 26-Jährige ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de