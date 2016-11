POL-SE: Bad Segeberg, Gieschenhagen / Einbruch durch Dacheinstieg in Einkaufsmarkt

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt gekommen, bei dem die Täter über das Dach eingestiegen sind und Tabakwaren erbeuteten. Vermutlich gegen 3 Uhr kletterten Einbrecher auf das Dach des Marktes, schlugen das dortige Oberlicht ein und begaben sich in den Verkaufsraum des Einkaufsmarktes. Sie entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und verließen das Gebäude unentdeckt. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Einkaufsmarktes den Einbruch fest. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die sich gegen 3 Uhr im Bereich der Straße Gieschenhagen aufgehalten haben, verdächtige Beobachtungen unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de