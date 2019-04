Bad Segeberg (ots) – Am Samstag (06.04.2019) ist es in Bad Segeberg zu einer Raubstraftat gekommen. Gegen 11:55 Uhr ging eine 83-jährige Dame, von dem Friedhof kommend, über einen Sandweg zu einem Parkplatz im Winklersgang, wo sie ihr Auto parkte. Zu dem Zeitpunkt näherte sich von hinten eine Frau und entriss der Dame ihre Handtasche, die sie über ihre Schulter trug und flüchtete danach in Richtung Friedhof / Backofenwiese. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: – Ca. 170 cm groß – Korpulent – Mittelblondes, kürzeres Haar – Bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen engeren Hose. Die Handtasche war ca. 30 x 40 cm groß und schwarz. In der Handtasche befand sich ein schwarzes Portemonnaie. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen dazu übernommen. Dort wird auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Handtaschenraub vom 29.03.2019 im Hamdorfer Weg in Bad Segeberg gibt (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4231376 ). Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de