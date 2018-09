Bad Segeberg (ots) – Bereits in der letzten Woche ist es in Bad Segeberg zu einem Diebstahl eines hochwertigen Lasten-E-Bikes gekommen. Das mit einem Schloss gesicherte E-Bike war auf dem Gehweg in der Lübecker Straße, in Höhe der Hausnummer 8, abgestellt. In der Nacht von Montag (27.08.18) auf Dienstag (28.08.18) haben bislang unbekannte Täter das Schloss geknackt und das Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich nicht nur um ein hochwertiges, sondern auch sehr auffälliges Lasten-E-Bike der Marke „Riese & Müller“ in weiß. Das E-Bike ist mit einem Bosch-Mittelmotor ausgestattet und hat vorne einen Lastenkorb. Des Weiteren hat es eine nabenlose NAVICI-Schaltung. Wer Hinweise zu dem Täter oder den Verbleib des Fahrrades machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 mit dem Polizeirevier in Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de