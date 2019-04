Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 25.04.19, brannte es in Bad Segeberg in einer Küche. Gegen 19:50 Uhr meldeten mehrere Passanten Flammen aus einem Fenster in der zweiten Etage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone (siehe hierzu Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4254781). Der Sachschaden liegt bei mindestens 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist von einer fahrlässigen Brandstiftung durch Erhitzen von Öl auszugehen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de