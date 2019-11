Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 10.11.19, erlitt ein 26-jähriger aus Hamburg bei einer Körperverletzung in Bad Segeberg Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Polizei war gegen 00:15 Uhr eine Person gemeldet worden, die verletzt in der Kirchstraße am Boden liegen soll. Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten auf den 26-Jährigen, der gegenüber der Polizei keine Angaben zum Sachverhalt machen wollte. Der 26-Jährige Geschädigte ist polizeilich bekannt und wurde aufgrund seiner Verletzungen durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht, in der er zunächst stationär aufgenommen wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht die Möglichkeit, dass der Geschädigte und die bislang nicht namentlich ermittelten Täter einander kennen. Zeugen berichteten der Polizei, dass ein Mann mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln gegen den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten haben soll. Ein weiterer Mann mit Haaren soll danebengestanden und zugesehen haben. Diese beiden Männer seien dann vor dem Eintreffen der Polizei über einen Sandweg in Richtung Kleiner Segeberger See geflüchtet. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Das Kommissariat 5 in Kiel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0431-160-3252 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de