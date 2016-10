POL-SE: Bad Segeberg, Kirchstraße Jugendlicher fährt mit Aufsitzmäher durch die Fußgängerzone

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Jugendlicher mit einem Aufsitzmäher durch die Fußgängerzone in Bad Segeberg gefahren, bepöbelte Passanten und zeigte sich uneinsichtig gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten. Gegen 2 Uhr meldeten Gäste eines Restaurants, dass eine Person seit etwa einer Stunde mit einem Aufsitzmäher durch die Fußgängerzone fahre und andere Leute beschimpfe. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen in der Fußgängerzone auf den jungen Mann, der auf dem ausgeschalteten Aufsitzmäher saß. Der 15-jährige Jugendliche kam weder der Aufforderung nach vom Mäher abzusteigen noch Fragen zu beantworten. Nachdem der Jugendliche immer aggressiver wurde, zogen ihnen die beiden Beamten vom Aufsitzmäher. Der Jugendliche wehrte sich, indem er zubiss und zutrat und obendrein die Polizisten noch mehrfach beleidigte. Die unverletzt gebliebenen Polizisten brachten den Jugendlichen zur Wache, wo er sich kooperativer verhielt. Schlussendlich wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Pflegeeltern übergeben. Der Jugendliche muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de