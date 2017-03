POL-SE: Bad Segeberg -Klein Rönnau / Polizei sucht Geschädigte und Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung

Bad Segeberg (ots) – Heute kam es in Bad Segeberg bzw. Klein Rönnau zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 432. Gegen 10.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und schilderte, dass auf der B 432 zwischen Bad Segeberg und Klein Rönnau ein roter Mitsubishi immer wieder in den Gegenverkehr geführt werde. Eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin musste sogar auf eine Bushaltestelle ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Zeugin vermutete, dass der Fahrer betrunken sei. Die Polizei suchte daraufhin die Halteranschrift auf. Hier konnte sie den Fahrer antreffen. Es handelt sich bei ihm um einen 75-Jährigen, der angab, dass ihm schwindelig sei. Alkohol hatte er nicht getrunken. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren für die Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Hierfür sucht die Polizei Bad Segeberg noch Zeugen und die Fahrerin des Pkw (vermutlich ein dunkler VW Passat), die auf die Bushaltestelle ausweichen musste bzw. eventuelle weitere Geschädigte. Bitte melden Sie sich unter 04551-8840 bei der Polizei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de