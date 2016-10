POL-SE: Bad Segeberg, Kreutzkamp Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch ist es in Bad Segeberg im Kreutzkamp zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Gegen 7.30 Uhr verließ die Eigentümerin ihr Haus. Als sie um 15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie die Hebelspuren an der Eingangstür und an einer Nebentür. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgebern sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de