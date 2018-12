Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Vormittag ist es in der Kurhausstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 69-Jährige aus Trappenkamp mit ihrem Fahrzeug einen 71-Jährigen aus dem Kreis Segeberg erfasste und schwer verletzte. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand stieg der Mann gegen 09.55 Uhr aus seinem geparkten Fahrzeug aus und wurde unmittelbar danach von einem roten Honda erfasst. Die 69-jährige Trappenkamperin fuhr in Richtung Innenstadt. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zu einem Rettungshubschrauber, der auf der Backofenwiese landete. Er flog den 71-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Kurhausstraße für etwa 30 Minuten. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Bad Segeberg unter 04551-8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de