POL-SE: Bad Segeberg, Kurhausstraße / Festnahme nach Garagenaufbruch

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Dienstag, gegen 6.30 Uhr, teilte ein Anrufer mit, dass eine Person verdächtig über ein Grundstück in der Kurhausstraße schleichen würde. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Garagentor auf dem dortigen Grundstück aufgebogen worden war. Laut des Eigentümers fehlten diverse elektrische Werkzeuge. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten auf einen amtsbekannten Straftäter in Tatortnähe und brachten ihn zur Polizeiwache. Der 34- jährige Segeberger stritt ab, etwas mit dem Garagenaufbruch zu tun zu haben. Er führte weder Aufbruchswerkzeug noch Diebesgut bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen und begab sich unverzüglich wieder in die Tatortnähe, um das zwischengelagerter Diebesgut an sich zu nehmen. Dank eines Zeugenhinweises nahmen die Polizeibeamten den sodann Beschuldigten vorläufig fest und konnten das Diebesgut bis auf einen fehlenden Akkuschrauber an den Eigentümer zurückgeben. Der Beschuldigte befindet sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel im polizeilichen Gewahrsam, ob Haftgründe vorliegen wird zurzeit noch geprüft. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de