Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 26.12.18, beunruhigte ein Mann mit „Revolver“ im Hosenbund Bürger in Bad Segeberg. Gegen 16:00 Uhr ging der Mann durch die Kurhausstraße. Einer der besorgten Bürger rief über Notruf die Polizei, um die verdächtige Person zu melden. Polizeibeamte konnten den Mann wenig später in der Schillerstraße antreffen. Es handelt sich bei ihm um einen 59-jährigen aus Bad Segeberg. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem „Revolver“ um eine Schreckschusswaffe handelt, die er am selben Tag in Hamburg gekauft hatte. Einen dafür erforderlichen kleinen Waffenschein hatte der 59-Jährige allerdings nicht. Daraufhin wurde die Schreckschusswaffe einbehalten und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de