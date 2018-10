Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist auf der Bundesstraße 206 in Höhe eines Baumarkts ein Lastwagen verunfallt. Gegen 09:40 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit seinem Lastwagen aus Richtung Bad Bramstedt kommend zunächst über die Gegenfahrbahn, kollidierte anschließend mit der Böschung und kippte danach auf die Seite. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seiner Fahrerkabine. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte nach jetzigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte eine plötzliche Erkrankung des Fahrers Ursache für den Unfall sein. Aktuell ist die Bundesstraße 206 für die Bergungsarbeiten des Lastwagens in Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wittenborn gesperrt. Aus Richtung Wittenborn kommend in Richtung Bad Segeberg ist der Verkehr einspurig freigegeben. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist eingerichtet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

