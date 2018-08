Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es im Kreis Segeberg zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, nachdem ein betrunkener Autofahrer vor der Polizei geflohen ist. Um 16:16 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 432 (B 432). Ein Audi sollte gerade in Richtung Bad Segeberg unterwegs sein und dabei mehrfach in „Schlangenlinien“ auf der Straße fahren. Auf der Ziegelstraße / B 432 traf eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Segeberg auf den besagten Audi und hielt diesen zur Kontrolle an. Der Fahrer stieg anfangs auch aus seinem Auto aus, kehrte dann jedoch plötzlich zu seinem Fahrzeug zurück und flüchtete auf der B 432 in Richtung Norderstedt. Auf der Flucht vor der Polizei ignorierte der 47-jährige Fahrer aus Norderstedt mehrfach das Rotlicht der Ampeln und geriet mit überhöhter Geschwindigkeit öfter in den Gegenverkehr oder auf den Bürgersteig. An der Einmündung Hamburger Straße / An der Trave fuhr der Norderstedter dann gegen das Heck eines Streifenwagens, der ihn bei der Flucht stoppen wollte. Kurz vor der Ortschaften Leezen kam der Flüchtende dann aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte dort auf den Seiten- / Grünstreifen. An der Unfallstelle konnte der 47-Jährige von den Kollegen aus dem Auto geholt und vorläufig festgenommen werden. Zuvor musste der Audi von zwei Streifenwagen eingekeilt werden, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Norderstedt war mit fast 3,00 Promille erheblich alkoholisiert. Vermutlich war das auch der Grund für sein gezeigtes Verhalten. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Durch den Einsatz kam es zu Beschädigungen an zwei Streifenwagen der Polizei. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls oder anderen Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Fahrers zu Notmaßnahem, wie z.B. dem Ausweichen oder dem Abbremsen gezwungen wurden oder die selber einen Schaden erlitten haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Segeberg unter der Tel. 04551 / 884-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de