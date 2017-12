Bad Segeberg (ots) – Gestern Morgen hat ein 16-jähriges Mädchen ihren blauen Medikamentenkoffer auf dem EDEKA-Parkplatz in Gieschenhagen vergessen. Als sie den Verlust später bemerkte, ging Sie zu dem Parkplatz zurück. Der Koffer war zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mehr da. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 13:35 Uhr ein schwarzer PKW (Cabrio) auf den EDEKA-Parkplatz. Aus diesem Fahrzeug stieg ein Mann aus, der den Koffer gesehen und anschließend mitgenommen haben soll. Der blaue Koffer sieht einer Kühltasche ähnlich. In dem Koffer waren wichtige Medikamente des Mädchens. Die Polizei bitte in diesem Fall um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Medikamentenkoffers machen? Wichtig wären insbesondere Hinweise zu dem schwarzen PKW (Cabrio) und dem Mann, der den Koffer an sich genommen haben soll. Eine Beschreibung des Mannes liegt leider nicht vor. Der Mann selbst wird aufgefordert, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Segeberg unter Tel. 04551 / 884-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de