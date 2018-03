Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Donnerstag (08.03.2018) auf Freitag (09.08.2018) ist es in Bad Segeberg zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen im Schwalbenweg, Drosselweg, Bussardweg und Kühneweg insgesamt sieben Autos auf und entwendeten Airbags, fest installierte Navigationsgeräte oder komplette Lenkräder. Betroffen waren ausschließlich Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag 17:30 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen dazu übernommen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 mit der Polizei in Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de