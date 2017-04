POL-SE: Bad Segeberg, Neuer Platz / Wer hat das Verkehrsschild umgefahren?

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 23.04.17, wurde in Bad Segeberg zwischen 12.00 und 18.00 Uhr ein Verkehrsschild umgefahren. Der Verursacher war offensichtlich nach rechts von der B 206 abgefahren, um in die Straße „Neuer Platz“ einzubiegen. Hierbei war er nach links von der Fahrbahn abgekommen, über die dortige Verkehrsinsel gefahren, hatte dabei das Verkehrsschild umgefahren und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt, obwohl das Verkehrszeichen nun auf die Fahrbahn ragte. Das Fahrzeug des Verursachers müsste einen Frontschaden aufweisen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

