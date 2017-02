POL-SE: Bad Segeberg, Oldesloer Straße / Geschädigter nach Unfall gesucht

Bad Segeberg (ots) – Am letzten Freitag, gegen 9 Uhr, ist bei einem Fahrzeug, dass ungefähr in Höhe des Kinos in der Oldesloer Straße am Fahrbahnrand geparkt war, ein Außenspiegel abgefahren worden. Der Verursacher des Unfalls steht fest. Der Halter des beschädigten Wagens möge bitte mit dem Polizeirevier in Bad Segeberg unter 04551/8840 Kontakt aufnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de