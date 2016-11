POL-SE: Bad Segeberg, Ostlandstraße / Einbruch in Reihenmittelhaus – Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Abend, 16.11.16, ist es in der Ostlandstraße zu einem Einbruch gekommen. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 22 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Reihenmittelhaus. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de