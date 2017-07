POL-SE: Bad Segeberg / Person nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Bad Segeberg (ots) – In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gorch-Fock-Straße kam es heute Nacht gegen 03:30 Uhr zu einem Brand, bei dem der Bewohner so schwere Verletzungen erlitt, dass Lebensgefahr besteht (siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Bad Segeberg http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/3677605). Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist die Brandursache noch unklar, fahrlässiges Verhalten durch den Bewohner kann derzeit aber nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de