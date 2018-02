Bad Segeberg (ots) – Gestern hat ein Verkehrsteilnehmer in der Dorfstraße in Bad Segeberg einen PKW angefahren. Nun wird der Geschädigte gesucht. Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 75-jähriger aus Leezen mit seinem schwarzen Volvo beim Rangieren gegen einen anderen schwarzen PKW. Der Vorfall ereignete sich in der Dorfstraße, in Höhe der Hausnummer 4, in unmittelbarer Nähe zu einer Arztpraxis. Der Verursacher hinterließ einen Zettel an dem geschädigten Fahrzeug. Der Geschädigte hat sich bislang aber nicht gemeldet. Den Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen konnte der Verursacher nicht mehr benennen. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Segeberg, Dorfstr. 16 – 18, 23795 Bad Segeberg, Tel. 04551 / 884-0 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

