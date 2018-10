Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Mittwoch, den 17.10.18, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 06:35 Uhr, wurden in Bad Segeberg drei Pkw Mercedes aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren in der Mozartstraße und dem Kurt-Schumacher-Ring abgestellt. Der oder die Täter entwendeten jeweils einen Airbag. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de