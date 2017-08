Bad Segeberg (ots) – Bereits in den frühen Morgenstunden des 18. August 2017 haben Polizeibeamte nach dem Hinweis eines Zeugen einen jugendlichen Fahrraddieb am Segeberger Marktplatz gestellt. Zwei weiteren Jugendlichen ist zunächst die Flucht gelungen, sie sind allerdings im Nachgang ermittelt worden. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten insgesamt fünf Fahrräder sicher, die bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden konnten. Wer eines der folgenden Räder vermisst, möge sich mit dem Polizeirevier Bad Segeberg unter 04551-8840 in Verbindung setzen: City Bike, Hersteller „Streetcoach“, 28er Rahmen, Farbe schwarz Damenrad „Batavus“, 28er Rahmen, Farbe lila Kinderfahrrad „Timberline“, 26er Rahmen, Farbe lila Damenrad „Mirage“, 28er Rahmen, schwarz/silbern Damenmountainbike „McKenzie“, 28er, schwarz Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Fahrraddiebstähl konsequent anzuzeigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de