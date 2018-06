Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in der Theodor-Storm-Straße zwischen Am Bienenhof und Matthias-Claudius-Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand spazierte um 19:35 Uhr ein 24-jähriger Bad Segeberger mit seiner 3-jährigen Tochter und einem Hund auf dem Gehweg. Offenbar kam es zum Streit mit drei auf der anderen Straßenseite befindlichen Männern, die den Bad Segeberger im weiteren Verlauf geschlagen haben sollen. Weiterhin soll die Tochter umgeschubst worden sein. Nach dem Einschreiten von Anwohnern seien die drei Männer geflohen. Vater und Kind zogen sich leichte Verletzungen zu. Die drei Flüchtigen sollen ungefähr 25 Jahre alt sein. Der Hauptaggressor soll nach Zeugenangaben eine rote Hose getragen haben und von kräftiger Statur sein. Ein weiterer Mann soll schlank gewesen sein und sei mit einem roten T-Shirt und einem roten Cap bekleidet gewesen. Zum dritten Beteiligten liegt bis auf das Alter bisher keine nähere Beschreibung vor. Das Polizeirevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen und deren Fluchtrichtung geben können. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551 8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de