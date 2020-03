Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 28. März 2020, soll es in Bad Segeberg zu einem Vorfahrtsverstoß gekommen sein, der beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt haben soll. Nach Angaben eines Beteiligten soll dies durch mehrere Zeugen beobachtet worden sein, die auf diesem Wege gesucht werden. Der Vorfall soll sich gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Lornsenstraße / Am Weinhof ereignet haben. Beteiligt sollen ein VW Passat sowie ein Ford Transit Pannenhilfefahrzeug sein. Um mögliche Zeugen nicht im Vorwege zu beeinflussen, können derzeit keine weitere Angaben zu den getätigten Schilderungen erfolgen. Mehrere Zeugen, darunter auch eine Frau in einem dunklen Kleinwagen, sollen das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04551-8840 bei der Polizei in Bad Segeberg zu melden.

Quelle: presseportal.de