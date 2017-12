Bad Segeberg (ots) – In den letzten Tagen ist es offenbar zu mehreren Diebstahlsversuchen im Stadtgebiet von Bad Segeberg gekommen, bei denen die Täter vorgegeben haben, Spenden sammeln zu wollen. Am vergangenen Freitag, den 15. Dezember 2017, fielen Zivilbeamten zwei Personen auf, die Passanten ansprachen und unter verschiedenen Vorwänden die Fußgänger zu einer Unterschriftenleistung auf einem Klemmbrett aufforderten. Diese „Masche“ ist der Polizei leider hinlänglich bekannt. Nachdem der spendenbereite Passant die Geldbörse bereits geöffnet vor sich hält, schiebt der Täter das Klemmbrett über die Geldbörse, bittet um eine Unterschrift und greift unter dem Klemmbrett unbemerkt in das Portmonee. Offenbar blieb es hier bei erfolglosen Versuchen, da bisher keinerlei Strafanzeigen erstattet wurden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Passanten, die auf die beschriebene Art angesprochen wurden, sich unter 04551 8840 zu melden. Auch wenn kein Sachschaden eingetreten sein sollte, kann dennoch eine Versuchstat vorgelegen haben. Die Ermittler bitten explizit eine von den Zivilbeamten nach der vermeintlichen Tatausführung angesprochene Dame sich zu melden, bei der vor Ort kein Sachschaden festgestellt werden konnte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de