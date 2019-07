Bad Segeberg (ots) – Am morgigen Mittwochvormittag findet in der Fußgängerzone in Höhe der Volksbank eine Präventionsveranstaltung der Bad Segeberger Polizei statt. Diese wird durch Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg, unterstützt durch Beamte des Sachgebiets „Prävention“ der Polizeidirektion Bad Segeberg, durchgeführt. Der Themenschwerpunkt ist hierbei das Delikt Taschendiebstahl. Beratung und Informationen zu diesem Thema erhalten Sie am Mittwochvormittag ab 8:00 Uhr am Informationsstand der Polizei. Die Beamten freuen sich auf zahlreiche Gespräche! Für interessierte Bürger, die morgen verhindert sind, bietet die Polizeidirektion Bad Segeberg darüber hinaus Gruppenvorträge durch speziell ausgebildete Sicherheitsberater für Senioren an. Interessierte Gruppen nehmen bitte bei Interesse unter der Rufnummer 04551 884-2141 (zu erreichen von montags bis freitags) Kontakt zum Präventionssachgebiet auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de