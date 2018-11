Bad Segeberg (ots) – Am 16. November 2018 ist es in Bad Segeberg zu dem Raub eines Fahrrades gekommen. Die Polizei erbittet nun Zeugenhinweise. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge stand ein 10-jähriger Junge mit seinem schwarz-roten Fahrrad in der Bahnhofstraße vor einem Supermarkt. Gegen 16 Uhr trat ein noch unbekannter Jugendlicher an den Schüler heran, stieß ihn zu Boden und flüchtete mit dem Mountainbike vom Typ Downhill in Richtung Innenstadt. Der dunkelhaarige und dunkel gekleidete Täter soll etwa 16 Jahre alt sowie zwischen 1,7 und 1,8 Metern groß gewesen sein. Hiermit werden Zeugen gebeten, die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551 884-0 zu kontaktieren. Hinweise zu dem Verbleib des Fahrrades werden dort ebenfalls entgegengenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de