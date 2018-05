Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend ist es in der Oldesloer Straße zu Streitigkeiten zwischen einem Paar gekommen. Im Verlauf des Streits attackierte ein 48-Jähriger seine 53-Jährige Lebenspartnerin und bedrohte sie verbal mit dem Tod. Die 53-Jährige konnte sich ihrem Lebenspartner allerdings entziehen und die Polizei verständigen. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Aufgrund der ausgesprochenen Drohungen hat die Kriminalpolizei in Bad Segeberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Beide Personen waren bei der Tat alkoholisiert. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de