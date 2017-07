POL-SE: Bad Segeberg, Theodor-Storm-Straße / Busfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend, den 12.07.17, kam es in Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus bei dem der Busfahrer schwer verletzt wurde. Der 55-jährige Busfahrer aus Lübeck befuhr gegen 22.15 Uhr mit einem Linienbus die Theodor-Storm-Straße in Richtung Innenstadt. Zunächst stieß er dabei gegen den rechten Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Anschließend kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er mit der rechten Fahrzeugfront und dem rechten Außenspiegel einen Baum und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Dabei prallte er gegen einen in einer Parkbucht abgestellten VW Passat und schob diesen durch die Wucht des Aufpralles auf einen dahinterstehenden Opel Corsa, der wiederum gegen eine Laterne geschoben wurde. Anschließend lenkte der Busfahrer den Bus zurück auf die Fahrbahn und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Busfahrer erlitt einen schweren Schock und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Hinweise auf einen Drogen oder Alkoholkonsum liegen nicht vor. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Linienbus wurde von einem Ersatzfahrer ins Depot zurückgebracht. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe; der Bauhof um die defekte Laterne. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Gesamtsachschaden liegt bei 30.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de