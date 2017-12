Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in Bad Segeberg und Trappenkamp zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. In der Zeit von 14:55 – 18:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße in Bad Segeberg ein. Etwa zeitgleich, zwischen 13:30 – 19:40 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus im Liliencronweg in Trappenkamp. In beiden Fällen hebelten die Täter die Terrassentüren im rückwärtigen Grundstücksbereich auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat bei den genannten Örtlichkeiten und in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen? Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, kann nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 an die Kriminalpolizei in Bad Segeberg zu wenden Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de