Bad Segeberg (ots) – „Kopf hoch. Das Handy kann warten“. Diesen Slogan eines bekannten norddeutschen Radiosenders hätten sich einige Autofahrer in Bad Segeberg lieber zu Herzen nehmen sollen. Die Beamten des PABR Bad Segeberg kontrollierten Gestern in der Kurhausstraße die Verkehrsteilnehmer und stellten dabei diverse Handy- und Gurtverstöße fest. Die Betroffenen müssen jetzt mit entsprechenden Verwarn- und Bußgeldern rechnen. In dem Zusammenhang möchte die Polizei an die Verkehrsteilnehmer appellieren, das Handy während der Fahrt nicht zu nutzen. Durch die Unachtsamkeit kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de