Bad Segeberg (ots) – Eingebettet in die derzeitige Kontrollaktion „Seatbelt“ der Landespolizei Schleswig-Holstein und der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“ hat das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg gestern eine weitere Verkehrskontrolle in der Kurhausstraße (am Fußgängerüberweg) und in der Ziegelstraße (in Höhe der Heinrich-Rantzau-Schule) durchgeführt. In der Zeit von 11:00 bis 15:30 Uhr kontrollierten die Beamten dabei sowohl Auto-, als auch Lastwagen- und Fahrradfahrer. Dabei stellten sie 10 Handyverstöße, 15 Verstöße gegen die Anschnallpflicht, 2 Rotlichtverstöße an der Fußgängerbedarfsampel sowie 1 Verstoß gegen das Haltegebot an Fußgängerüberwegen fest. Des Weiteren fertigten sie 3 Kontrollberichte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de