Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum Mittwoch, den 4. Dezember 2019, ist in Bad Segeberg ein PKW gegen einen Verteilerkasten gefahren und hat dadurch die Ampelanlage außer Betrieb gesetzt. Polizeibeamte stellten bei dem Unfallfahrer Alkoholeinfluss fest. Um 02:20 Uhr vernahm der Wachhabende des Polizeireviers Bad Segeberg einen lauten Knall von der Kreuzung Ziegelstraße / Dorfstraße. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass ein Volvo gegenüber des Polizeireviers von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Verteilerkasten gefahren war. Polizeibeamte eilten zu dem verunfallten Auto. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 27-jährige sowie sein 32-jähriger Beifahrer (beide aus dem Kreis Segeberg) hatten sich zudem leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Hier wurde dem 27-jährigen Fahrer auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen, um den genauen Alkoholwert festzustellen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Durch den beschädigten Verteilerkasten fiel die Ampelanlage im Kreuzungsbereich Ziegelstraße / Dorfstraße aus. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4458360 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de