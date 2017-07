Bad Segeberg (ots) – Seit Donnerstagabend, den 21.07.17, wird die 30-Jährige Angela Brunst aus Bad Segeberg vermisst. Frau Brunst ist 1,60 m groß, 62 kg schwer und hat hellbraune Haare. Vermutlich trägt sie ein knielanges, weißes Kleid, schwarze Leggings, weiße Ballerinas und einen pinkfarbenen Turnbeutel. Zuletzt gesehen wurde sie am Donnerstagnachmittag in Schleswig. Ihr momentaner Aufenthaltsort wird im Bereich Wahlstedt vermutet. Sämtliche Suchmaßnahmen waren bisher erfolglos, deshalb bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche. Frau Brunst bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Wer kann Angaben zu ihrem momentanen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 oder jede andere Polizeidienststelle. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de