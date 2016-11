POL-SE: Bad Segeberg, Ziegelstraße und Dorfstraße / Zwei Trunkenheitsfahrten

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Bad Segeberg eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss aufgefallen. Ihre Freundin fuhr betrunken zur Polizeiwache. Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg hatten gegen 1.30 Uhr eine 25-jährige Frau im Bereich der Ziegelstraße gestoppt, nachdem diese durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille bei der Fahrzeugführerin aus dem Kreis Segeberg fest und nahmen sie zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Die Polizeibeamten untersagten der jungen Frau die Weiterfahrt mit ihrem VW. Gegen 1.45 Uhr erschien die von ihr verständigte Freundin auf dem Polizeirevier, um das abgestellte Fahrzeug abzuholen. Der Polizeibeamte auf der Wache nahm bei der 23 Jährigen Alkoholgeruch war und bot ihr einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab ebenfalls einen Wert von 1,1 Promille. Die Frau aus dem Kreis Segeberg räumte im Gespräch ein, dass sie den Weg zur Wache bereits mit ihrem Wagen zurückgelegt habe. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher. Beide Frauen müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de